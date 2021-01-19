Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü
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Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü

19.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:57
Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü

GAZİANTEP'te yolda yürüdüğü sırada kopan elektrik kablosunun üzerine düşmesiyle akıma kapılarak yaralanan Suriye uyruklu Yusuf El Salih (32) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te yolda yürüdüğü sırada kopan elektrik kablosunun üzerine düşmesiyle akıma kapılarak yaralanan Suriye uyruklu Yusuf El Salih (32) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Yusuf El Salih'in Tekel Caddesi'nde yürüdüğü sırada kopan elektrik kablosu üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf El Salih doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, kopan teller ise onarıldı.


Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü
Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü
Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü
Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü
Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü
Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü
Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü
Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü
Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü
Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü
Üzerine elektrik kablosu düşünce akıma kapılarak öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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