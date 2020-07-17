Üzerine duvar yıkılan işçi yaralandı
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Üzerine duvar yıkılan işçi yaralandı

Iğdır'da Cumhuriyet Mahallesi Rıza Yalçın Caddesi üzerinde yer alan bir binanın yıkımında çalışan işçi, üzerine duvar yıkılması sonucu yaralandı.

Üzerine duvar yıkılan işçi yaralandı
17.07.2020 09:36 | Son Güncelleme: 17.07.2020 09:40

Iğdır'da Cumhuriyet Mahallesi Rıza Yalçın Caddesi üzerinde yer alan bir binanın yıkımında çalışan işçi, üzerine duvar yıkılması sonucu yaralandı.

Uzun yıllar Iğdır Belediyesi düğün salonu olarak kullanılan daha sonra ise 2008 yılında Iğdır Üniversitesinin kurulması ile üniversitenin ana bina görevinde bulunan binanın yıkımına geçen günlerde başlanılmıştı.

Cumhuriyet Mahallesi Rıza Yalçın Caddesi üzerinde yer alan binanın yıkımında bir kaza yaşandı. Binanın çatısında yer alan duvarı yıkan bir işçi duvar altında kaldı. Olayın sağlık görevlilerine bildirilmesi üzerine 112 sağlık ekipleri olay yerine gitti. Olay yerine gelen polisler güvenlik çemberi çekerek vatandaşları olay yerinden uzak tuttu. Iğdır Belediyesine ait itfaiye aracının vinci ile binadan indirilen işçi Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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