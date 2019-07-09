Üzerine düşen mermer hayatını kurtardı

Konya'da bir inşaat alanında çalışırken üzerine mermer düşen elektrik işçisi, tedavi için götürüldüğü hastanede belinde kanser tümörü olduğu anlaşıldı ve erken teşhis sayesinde sağlığına kavuştu.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde bir inşaat alanında çalışan elektrik işçisinin üzerine mermer blok düştü. Olayın ardından Medova Hastanesine kaldırılan yaralının tomografi sonuçlarının incelenmesiyle hastanın sol tarafında kötü huylu tümör hücrelerinin görüldüğü belirlendi. Belirlenen tümör hücreleri erken teşhis sayesinde ameliyatla alınarak hasta tedavi edildi.

Kazada yaralanan Ahmet Burak Türkyılmaz, belindeki tümörün doktorların dikkati sayesinde ortaya çıktığını söyledi. Türkyılmaz, "Özel bir yerde çalışırken üzerime bir mermer parçası düştü, 1 metre boyunda 60 santim genişliğinde mermer parçasının düşmesi ile birlikte ambulansla bu hastaneye geliyorum. Hastaneye geldikten sonra hemen ilaçlı tomografimi çekiyorlar, bunun sonucunda sağ tarafımda bir parça olduğu görülüyor ama mermer sol tarafıma düşüyor. Ondan sonra burada hemen göğüs hastalıkları hocasına telefon ediyorlar, sağ olsun geliyor o da akşam üzeri parçaya bakmaya. Parçanın düşen yerle bir alakası olmadığı için herhangi bir acısı yok. Hoca diyor ki burada olmaması gereken bir parça var buna bakmamız gerekiyor. Kötü huylu bir tümörün var kansersin... Hemen bu parçayı almamız lazım ben bu arada çok korktum, tırstım. Dedim ki, hocam bana bir iki hafta verin. Yani ben kendimi ölecekmiş gibi hissettim açıkçası. Birkaç hafta motivasyon olup öyle gelmek istedim" dedi.

"Erken tedaviyle yeni bir yaşama başladım"

Erken teşhis olunmasaydı kanserin vücudunu saracağını ifade eden Ahmet Burak Türkyılmaz, erken tedavi sayesinde yeni bir yaşama başladığını dile getirdi. Erken teşhisin önemine dikkat çeken Türkyılmaz, "Bu tümörün ben de hiçbir yan etkisi, ağrısı yoktu hiç hissedemezdim, bilemezdik. Bunun için yılda bir kez insanların test yaptırması sonucunda vücutlarında ne olduklarını öğrenmeleri, erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Bunu yaşayarak en iyi öğrenenlerden biriyim" diye konuştu.

"Bunları işaret olarak görüyorum"

Ailesinin zorlamasıyla hastaneye geldiğini belirten Türkyılmaz, tabii ki eşim ve çevremdekilerin etkisiyle Salı günü buraya ameliyat olmak için geldim. Hocam sağ olsun ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Cumartesi günü taburcu oldum, şu anda çok şükür kendimdeyim. Mermerin benim üzerime düşmesi, gerçekten her şeyde bir hayır vardır derler onun bana en büyük dersi ve örneği oldu. O mermer kafama düşseydi beyin kanamasından orada ölmüş olabilirdim. Normalde kimse yukarı bakmaz ama ben yukarı baktım üstüme gelirken kaçmaya çalıştım ama sırtıma düştü. Bunların hepsini bir işaret olarak görüyorum. Yani bunun için de mutluyum şu anda ameliyatımı olduğum için. Doktorum radyoloji teknikeri ve herkesin ayni es zamanlı olarak çalışmasıyla oldu" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 5 santimetre tümör çıktı"

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serdar Özkan, tümör kitlesinin acil servisteki doktorların dikkati sayesinde erken fark edildiğini aktardı. Dr. Özkan, "Hastamız iş yerinde geçirdiği bir kaza nedeniyle sol göğüs kafesinin arka tarafına sert bir cisim düşmesi nedeniyle 112 tarafından hastanemize getirildi. Acil servisteki doktor arkadaşlar gerekli incelemeleri yaptıktan sonra telefonla bana ulaşıldı, hastanın travma hastası olduğu ancak travma dışında da akciğer görüntülemesinde anormal bulguların olduğu söylendi. Bunun üzerine ben de hastamızı değerlendirdim travma sol göğüs kafesinde olmasına rağmen hastanın sol göz kafesinde kaburgaların iç kısmında bir yumuşak doku tümörü olduğunu teşhis ettik ve bunun üzerine hastaya yönelik bir biyopsi önerdik. Biraz zor olsa da biyopsi yapıldı. Biyopsi sonrasında mevcut kitlenin kötü huylu bir tümör olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine hastamıza ameliyat önerdik. Ameliyatla içerideki yağ bezi tümörü iki kaburga ile beraber göğüs kafesinden total olarak çıkartıldı. Patolojik inceleme sonucunda da cerrahi sonuçlar temiz olarak geldi, yaklaşık beş santimetrelik bir tümör tesadüfen saptanmış oldu. Hastamızın başına bu kaza gelmemiş olsaydı belki bu kitle saptanmayacaktı. Vücudun değişik yerlerine daha ağır sonuçlar içerecek şekilde karşımıza gelecekti ama Allah'tan iş kazasını geçirmiş, biz de o tümörü tespit ettik ve iyi bir şekilde çıkarttık" şeklinde konuştu.

"Yılda en az bir defa hastaneye başvurulmalı"

Sağlığın multi disiplinler bir ekip işi olduğunu vurgulayan Dr. Özkan, "Acil servisteki arkadaşlar gerçekten işlerinin hakkını vererek hastaya en gerekli tedbirleri zamanında yaparak hastanın şikayeti ile alakası olmasa da hastanın tümörünün tanısını koymuş oldular. Bu bizim için ve hasta için çok sevindirici bir haber. Hasta inşallah bundan sonraki süreçte de sağlıklı bir şekilde hayatına devam edecek. Tekrar vurgulamak gerekirse vücudumuzda bizim şikayetimiz yaratmayan hastalıkları olabilir. Halen hastalıkları üzerimizde taşıyor olabiliriz ama bunun tanısını koyması için yılda en az bir defa ilgili hastane ve branşlara başvurarak gerekli kontrollerin yapılması varsa gün yüzüne çıkmamış hastalıkların çıkması ve erken dönemde tedavi edilmesi bizim için en önemli durumdur" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA