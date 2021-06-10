Üzerine düşen kanepeden son anda kurtuldu

Üsküdar'da bir kadın, apartmanın üst katına bina dışından halatla çekilerek taşınan kanepenin altında kalmaktan saniye farkıyla kurtuldu.

Üsküdar'da bir kadın, apartmanın üst katına bina dışından halatla çekilerek taşınan kanepenin altında kalmaktan saniye farkıyla kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Valide-i Atik Mahallesi Fıçıcı Rüstem Sokak'taki bir apartmanın üst katına eşyalar halatla bağlanarak taşınmak istendi. Taşıma işlemi sırasında kanepe, bağlı olduğu halatın kopması sonucu yere düştü.

Bu sırada apartmandan dışarı çıkan bir kadın, kanepenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan