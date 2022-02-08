Üzerine düşen buz sarkıtı yaraladı, o belediyeyi suçladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üzerine düşen buz sarkıtı yaraladı, o belediyeyi suçladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Üzerine düşen buz sarkıtı yaraladı, o belediyeyi suçladı Belediyeden şikayetçi olacak Yozgat'ta saçaktan düşen buz sarkıtı bir kişinin yaralanmasına neden oldu, yaralı vatandaş belediyeyi ihmalle suçladı.

YOZGAT (İHA) - Üzerine düşen buz sarkıtı yaraladı, o belediyeyi suçladı

Belediyeden şikayetçi olacak

YOZGAT - Yozgat'ta saçaktan düşen buz sarkıtı bir kişinin yaralanmasına neden oldu, yaralı vatandaş belediyeyi ihmalle suçladı.

Yozgat'ta karların erimesi ile binaların saçaklarında oluşan buz sarkıtları, havaların ısınması ile koparak düşmeye başladı. Geçtiğimiz gün, Yozgat'ın en işlek caddelerinden biri olan Hastane Caddesinde saçaktan düşen buz sarkıtı Ahmet Yiğit'in yaralanmasına neden oldu. Neye uğradığını anlamayan Yiğit, olay yerinde yığılıp kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yiğit olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Belediyeden şikayetçi olacak

Saçaktan düşen buz sarkıtının yaraladığı Yiğit, Yozgat Belediyesini ihmalle suçlayarak şikayetçi olacağını söyledi. Yiğit yaptığı açıklamada, "Ben kanser hastasıyım, bankaya gidiyordum, yürürken sol omzuma iki tane buz kütlesi düştü. Vatandaşlar ve polis ekipleri hemen yardımcı oldu. Ben mağdur oldum. Belediyeden şikayetçiyim, başkalarının mağdur olmaması için ricam, belediye lütfen duyarlı olsun. Şu çatılardaki kar kütlelerini temizlesinler. Burası Yozgat'ın en işlek caddesi" dedi.

Olay sonrası panik yaşayan çevredeki vatandaşlar da belediyeye tepki gösterdi.

Üzerine düşen buz sarkıtı yaraladı, o belediyeyi suçladı

Üzerine düşen buz sarkıtı yaraladı, o belediyeyi suçladı

Üzerine düşen buz sarkıtı yaraladı, o belediyeyi suçladı

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - 3. Sayfa

Yozgat, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title