ÜZERİNE DEVRİLEN ASKILIĞIN KANCASI BAŞINA SAPLANAN AZRA YARALANDI
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ÜZERİNE DEVRİLEN ASKILIĞIN KANCASI BAŞINA SAPLANAN AZRA YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA'da evlerinin bahçesinde oynarken devrilen askılığın demir kancası başına saplanan 7 yaşındaki Azra S., hastanede tedaviye alındı.

ISPARTA'da evlerinin bahçesinde oynarken devrilen askılığın demir kancası başına saplanan 7 yaşındaki Azra S., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ayazmana Mahallesi 4477 Sokak'ta meydana geldi. Azra S., kendilerine ait tek katlı evin bahçesinde bulunan, hayvancılık yapan ailesinin etleri asmak için kullandığı 2 metre yüksekliğindeki askılıkla oynamaya başladı. Tekerlekli olan demir askılık bu sırada Azra S.'nin üzerine devrildi. Askılığın kancası Azra S.?nin başına saplandı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kancayı keserek askılıktan kurtardığı Azra S., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

ÜZERİNE DEVRİLEN ASKILIĞIN KANCASI BAŞINA SAPLANAN AZRA YARALANDI
ÜZERİNE DEVRİLEN ASKILIĞIN KANCASI BAŞINA SAPLANAN AZRA YARALANDI
ÜZERİNE DEVRİLEN ASKILIĞIN KANCASI BAŞINA SAPLANAN AZRA YARALANDI
ÜZERİNE DEVRİLEN ASKILIĞIN KANCASI BAŞINA SAPLANAN AZRA YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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