Üzerine demir düşen işçi ağır yaralandı Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şantiyede üzerine demir düşen bir işçi ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde şantiyede üzerine demir düşen bir işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Filyos şantiyesinde çalışan işçi Gökhan Ç.'nin (35) üzerine demir düştü. Şantiyedeki diğer işçiler ağır yaralanan Gökhan Ç.'nin imdadına koştu. Olay yerine gelen ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi Gökhan Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu Zonguldak'a sevk olacağı belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA