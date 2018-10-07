Üzerine Demir Bahçe Kapısı Devrilen Çocuk Ölümden Döndü

Üzerine Demir Bahçe Kapısı Devrilen Çocuk Ölümden Döndü

Üzerine demir bahçe kapısı devrilen çocuk ölümden döndüSAMSUN - Samsun'da demir bahçe kapısının üzerine devrilmesi konucu yaralanan Irak uyruklu 6 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü.

Üzerine demir bahçe kapısı devrilen çocuk ölümden döndü

SAMSUN - Samsun'da demir bahçe kapısının üzerine devrilmesi konucu yaralanan Irak uyruklu 6 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin yanındaki apartmanın önünde oyun oynayan Irak uruklu 6 yaşındaki Rahme M. adlı kız çocuğu demir bahçe kapısının bulunduğu rayın üzerinden çıkarak üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Rahme M., tedavi atına alındı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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