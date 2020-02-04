Üzerine çığ düşen minibüsteki 2 kişi daha sağ kurtarıldı
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Üzerine çığ düşen minibüsteki 2 kişi daha sağ kurtarıldı

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki yolculardan 2'si daha sağ kurtarıldı.

04.02.2020 23:25 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:25
Üzerine çığ düşen minibüsteki 2 kişi daha sağ kurtarıldı

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüsteki yolculardan 2'si daha sağ kurtarıldı.

Akşam saat 17.00 sıralarında bir minibüsle iş makinesinin üzerine çığ düştüğü ihbar üzerine bölgeye , UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ düşmesi sonucu kaybolan minibüs, yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu. Kurtarma ekiplerinin zamanla yarıştığı çalışmalar sonucunda bulunan minibüsteki 5 kişi sağ olarak kurtarılırken, 4 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 kişi daha sağ kurtarıldı. Şimdiye kadar minibüsten sağ kurtarılan kişi sayısı toplamda 7 oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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