Üzerine cam düşen genç kız yaralandı

21.10.2019 21:03

Malatya'da caddede yürüdüğü sırada üzerine pencere camı düşen genç kız yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turan Emeksiz Caddesi'ndeki 7 katlı binanın birinci katından henüz belirlenemeyen nedenle pencere camı çerçevesiyle birlikte, kaldırımda yürüyen R.T'nin üzerine düştü.

Olayda yaralanan R.T, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA