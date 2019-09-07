07.09.2019 16:13

Üzerine bindiği ATV'yi başka bir araca bağlayan adam kazada hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da üzerine bindiği ATV'yi tamire götürmek için başka bir otomobile bağlayan talihsiz adam, devrilen ATV aracının altında kalarak can verdi.

Kaza, Malkara - Deveci yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıza yapan ATV aracı tamire götürülmek üzere, Ayberk Karakaya yönetimindeki otomobilin arkasında halatla bağlı vaziyette Malkara istikametine yola çıkarıldı.

Kontrolden çıkan ATV'nin devrilmesi sonucu üzerinde bulunan Ercan Karakaya ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Karakaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA