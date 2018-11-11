Cezaevindeki Oğlunun Serbest Bırakılması İçin Üzerine Benzin Döküp Erdoğan'a Seslendi

Manisa'nın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na 3 yaşındaki torunuyla birlikte gelen 52 yaşındaki Zeki Ç., oğlunun cezaevinde olduğunu eğer tahliye edilmezse, üzerine döktüğü benzini ateşe vereceğini söyledi. Yaşlı adam Erdoğan'a seslenerek oğlunun serbest bırakılmasını istedi. Polisin çabaları sonucu ikna edilen Zeki Ç. eylemine son verirken, emniyete götürüldü.

MEYDANA 3 YAŞINDAKİ TORUNUYLA BİRLİKTE GELDİ

Olay, bugün 14.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Meydana 3 yaşındaki torunuyla birlikte gelen Zeki Ç., heyecanlı anlar yaşanmasına neden oldu.

ÜZERİNE BENZİN DÖKTÜ, İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Torununu meydanda bir köşeye bırakan Zeki Ç., üzerine yanında getirdiği pet şişedeki benzini döktü. Yere oturan Zeki Ç., intihar edeceğini söyledi.

OĞLUNUN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN ERDOĞAN'A SESLENDİ

Olayı görenlerin ihbarıyla meydana itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oğlunun serbest bırakılmasını isteyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım talep eden Zeki Ç., polis tarafından ikna edildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Oturduğu yerden kalkan Zeki Ç., torununu da kucağına alarak polis otosuna bindirilerek emniyette götürüldü. Zeki Ç.'nin oğlunun hangi suçtan ve ne zamandır cezaevinde olduğu ise öğrenilemedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.