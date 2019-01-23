Üzerine Benzin Döktü Kendini Yakmaya Kalktı

Tokat'ta işten çıkarıldığını ileri süren şahıs, bir bidon benzini başından aşağı dökerek kendini yakmaya çalıştı.

İl Sağlık Müdürlüğü önünde elinde bir bidon benzinle gelen 3 çocuk babası Ahmet S. (42) hizmetli olarak çalıştığı hastanede, firmadan çıkarıldığını ileri sürerek eylem yaptı. Biri özürlü 3 çocuğu olduğunu işsiz kaldığı için zor günler geçirdiğini ifade eden Ahmet S., "İşe dönüş kararım verildi, itiraz ettiler. Samsun bölge mahkemesinde de haklı çıktım. Orada da haklı çıktım, benim için iş başı kararı verdiler... Ama bu arada taşeron kanunuyla hastanelere hizmet veren firmalar kapandı. Taşeron işçiler devlet kadrosuna geçtiği için ben çalışacak yer bulamıyorum. Bana diyorlar ki git firmaya başla 'Firma nerede hemşehrim siz kapattınız.' Ondan sonra da bana şunu yap bun yap diyorlar. İlla birilerini mi öldürmemiz lazım, dağa çıkıp terörist mi olmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyorum Suriyeli değilim" dedi.

Sağlık müdürlüğü çalışanlarının şaşkın bakışları altında bir bidon benzini bir anda başında aşağı döken Ahmet S., kendini yakmaya çalıştığı sırada çevredekiler müdahale etti. Sağlık çalışanlarının müdahalesiyle Ahmet S. çakmağı yakamadan engellendi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklama yapılmazken, şahsın yaklaşık 3 yıl önce çalıştığı firmadan istifa ettiği, bir süre sonra istifasından vazgeçerek işe devam etmek istediği ileri sürüldü. - TOKAT

Kaynak: İHA