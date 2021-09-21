Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı - Haberler
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Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel
Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı

AMASYA'da, oyuncağını almak isterken üzerine düşen baza kapağının altında kalıp, ağır yaralanan Bahar Karadayı (7), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AMASYA'da, oyuncağını almak isterken üzerine düşen baza kapağının altında kalıp, ağır yaralanan Bahar Karadayı (7), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün Şeyhcui Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan eve gelen Bahar Karadayı, oyuncağını almak için bazanın kapağını açmaya çalıştı. Kapağı yarım açabilen Bahar, üzerine düşmesi sonucu baza ve yatak arasında sıkıştı. Dilek Karadayı, kızını sıkıştığı yerden çıkardı ardından sağlık ekibi çağırdı. İhbarla eve gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Bahar, ağır yaralı olarak Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Bahar, hayatını kaybetti. Bahar Karadayı'nın cenazesi, bugün Şeyhcui Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.


Üzerine baza kapağı düşen 7 yaşındaki Bahar kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Son Dakika Haberleri
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