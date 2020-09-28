Üzerine atılan iftira hayatını kararttı
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Üzerine atılan iftira hayatını kararttı

28.09.2020 12:17 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:21

- Üzerine atılan iftira hayatını kararttı Hırsızlıkla suçlandı ceza evine konuldu, 97 gün sonra suçsuz olduğu anlaşılarak beraat etti, çıktığında hayvanları telef ekinleri zayi olmuştu Sivas'ta hırsızlık suçundan hapse girdikten sonra suçsuz olduğu anlaşılarak beraat eden vatandaş,...

- Üzerine atılan iftira hayatını kararttı

Hırsızlıkla suçlandı ceza evine konuldu, 97 gün sonra suçsuz olduğu anlaşılarak beraat etti, çıktığında hayvanları telef ekinleri zayi olmuştu

SİVAS - Sivas'ta hırsızlık suçundan hapse girdikten sonra suçsuz olduğu anlaşılarak beraat eden vatandaş, cezaevinden çıktığında hayvanlarının telef, ekinlerinin zayi olduğunu gördü.

Sivas'ta küçükbaş hayvancılık yapan bir çiftçinin uğradığı iftira sonrası başına gelenler duyanları bile üzdü. Divriği ilçesi Gürpınar köyünde 4 ay önce S.G. ve M.E. isimli iki kişi O.E.'ye ait ahıra izinsiz girip 7 keçi yavrusu çaldı. Çaldıkları hayvanlarla yakalanan iki kişi verdikleri ifadelerinde Ali Yalçın'dan alacakları bulunduğunu, Yalçın'ın kendilerini alacaklarına karşılık ahıra yönlendirdiğini söylediler. Bunun üzerine Yalçın jandarma tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık suçlaması ile çıkartıldığı Divriği Asliye Ceza Mahkemesinde tutuklanarak ceza evine konuldu. Yalçın, iftiraya uğradığını beyan eden dilekçeler verip beraatini istese de cezaevinden çıkamadı. Yargılama sürerken tam 97 gün sonra görülen duruşmada, Yalçın'ın suçsuz olduğu anlaşılarak beraatine karar verildi. Kendine iftira atanların ise önceden de hırsızlıktan sabıkaları bulduğu anlaşılıp, 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldılar.

Beraatine sevinemedi

Uğradığı iftira nedeniyle 97 gün ceza evinde kalan Ali Yalçın beraat edip köyüne döndükten sonra mutluluğunun yerini hüzün aldı. Yaklaşık 3 ay hayvanlarından ve tarlasından uzak kalan Yalçın'ın çok sayıda küçük baş hayvanı ve 50'dan fazla kümes hayvanı telef olmuştu. Yakınları kalan hayvanlarını zararına satmak zorunda kaldı. Tarlasındaki yem bitkisi ise hasat edilemediği için çürümüştü. 150 bin TL'ye yakın zarara uğrayan Yalçın, kredi kartı ve telefon gibi ödemelerini yapamadığı için icralıkta oldu.

Başkası mağdur olmasın

Yalçın yaptığı açıklamada, başkalarının mağdur olmasını istemediğini belirtip, "Hırsızlar komşu köyden küçük baş hayvanları çaldılar. Suçu üstlerinden atmak için benim onlara borcum olduğunu, borcuma karşılık ahırı benim onlara tarif ettiğimi söylüyorlar. Hiç alakam olmayan bir durum. Konu yeteri kadar araştırılmadan tutuklandım. Hayvanlarım telef oldu. Kümes hayvanların tamamen yok oldu. Arazimi biçemedim. Ekinim ziyan oldu. Aşırı mağdur oldum. Devletimizin bu tip hırsızlara itibar etmemesi gerekir. Ben tanınan, bilinen bir çiftçiyim. Ben tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum." Dedi.

Üzerine atılan iftira hayatını kararttı
Üzerine atılan iftira hayatını kararttı
Üzerine atılan iftira hayatını kararttı
Üzerine atılan iftira hayatını kararttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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