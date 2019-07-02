Üzerine asma tavan çöken kadın yaralandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, üzerine evinin asma tavanı çöken kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadriye Adsay (68) Gündoğan Mahallesi'ndeki evinde kahvaltı yaptığı sırada üzerine asma tavan çöktü.

Yaralanan Adsay, komşularından yardım istedi.

Komşuları tarafından Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adsay, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Adsay, mağdur olduğunu belirterek, evinin onarımı için yetkililerden destek beklediğini söyledi.

Kaynak: AA