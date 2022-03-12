ÜZERİNE ASANSÖR DÜŞEN HURDACI HAYATINI KAYBETTİ

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde iddiaya göre demir toplamak için atıl durumdaki binaya giren Tarık Ergön (28), bağlantı demirlerini kestiği asansörün üzerine düşmesi sonucunda hayatını kaybetti.

Olay saat 14.30 sıralarında Gediz Caddesi'nde kentsel dönüşüm sebebiyle boş vaziyetteki bir binada meydana geldi. Hurdacılık yapan Tarık Ergön, iki arkadaşıyla birlikte 8 katlı boş apartmana girdi. İddiaya göre asansör bağlantı demirlerini kesen Ergön'ün üzerine asansör düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AKS 110, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. AKS 110 ve itfaiye ekipleri tarafından asansörün altından çıkarılan Ergön'ün hayatını kaybettiği belirtildi. Savcının incelemesinin ardından Ergön'ün cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Ergön'ün arkadaşları S.E. ve G.E, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.