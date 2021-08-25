Üzerine ağırlık düşen işçi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üzerine ağırlık düşen işçi hayatını kaybetti

Üzerine ağırlık düşen işçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen 22 yaşındaki Zafer Uzuntaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karabük'te üzerine ağırlık düştüğü iddia edilen 22 yaşındaki Zafer Uzuntaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir haddehanede meydana geldi. İddiaya göre Zafer Uzuntaş (22) isimli genç tek başına kaldığı sırada üzerine ağırlık düştü. Aldığı darbe ile yere yığılarak ağır yaralanan Uzuntaş'ı hareketsiz halde gören arkadaşları durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından talihsiz genç Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Üzerine ağırlık düşen işçi hayatını kaybetti
Üzerine ağırlık düşen işçi hayatını kaybetti
Üzerine ağırlık düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Merve Boluğur Burak Özçivit
Spor Gervinho Ozan Tufan Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Üzerine ağırlık düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 16:41:14. #1.15#

title