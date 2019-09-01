Üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü
Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.
Karabük'ün Yenice ilçesinde devrilen ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait Şimşir bölgesinde kesim işinde çalışan Hüsnü Ören'in (45) üzerine ağaç devrildi.
Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Ören'in öldüğünü belirledi.
Ören'in cesedi, yapılan incelemelerin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.