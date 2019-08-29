Üzerine ağaç devrilen orman işçisi öldü
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde devrilen ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde devrilen ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızıllı köyü ormanlık alanda kesim işinde çalışan Dursun Aygün'ün (32) üzerine ağaç devrildi.
Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aygün'ün öldüğünü belirledi.
Aygün'ün cesedi, Azdavay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.