Üzerine Ağaç Devrilen Kişi Yaşamını Yitirdi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kesilen ağacın üzerine devrilmesi sonucu sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zekeriye Yalçın, Türkbeylikışla Mahallesi Ezenler mevkisine kavak ağacı kesmek için geldi.

Yalçın, kesilen bir ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yalçın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.