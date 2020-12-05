Üzerine ağaç devrilen kadın öldü
05.12.2020 22:11 | Son Güncelleme: 05.12.2020 22:14
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde üzerine ağaç devrilen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde üzerine ağaç devrilen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Piri köyü Şaban Mahallesi'nde Ayşe Yılmaz, tarlasının kenarındaki ağacı kesmesi için Cemal Şentürk'ten yardım istedi.
Şentürk'ün kestiği ağaç o sırada tarlanın kenarında oturan yaşlı kadının üzerine devrildi.
Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor