Üzerine ağaç devrilen kadın öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Üzerine ağaç devrilen kadın öldü

05.12.2020 22:11 | Son Güncelleme: 05.12.2020 22:14
Üzerine ağaç devrilen kadın öldü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde üzerine ağaç devrilen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde üzerine ağaç devrilen 72 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Piri köyü Şaban Mahallesi'nde Ayşe Yılmaz, tarlasının kenarındaki ağacı kesmesi için Cemal Şentürk'ten yardım istedi.

Şentürk'ün kestiği ağaç o sırada tarlanın kenarında oturan yaşlı kadının üzerine devrildi.

Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

İlgili Haberler

Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Traktörünü tamir için yaktığı ateşten üzerine kıvılcım sıçrayan kişi yanarak öldü
Traktörünü tamir için yaktığı ateşten üzerine kıvılcım sıçrayan kişi yanarak öldü
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan çift öldü
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan çift öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Yıldız Tilbe Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Sörloth Samet Aybaba Yılmaz Vural Nacer Chadli Sergen Yalçın
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üzerine ağaç devrilen kadın öldü - Kastamonu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 22:14:27. #1.14#
title