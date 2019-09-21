Üzerine ağaç devrilen imam hayatını kaybetti

Üzerine ağaç devrilen imam hayatını kaybetti

Samsun'un Terme ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen imam yaşamını yitirdi.

21.09.2019 21:14
Üzerine ağaç devrilen imam hayatını kaybetti

Samsun'un Terme ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen imam yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gölyazı Mahallesi Camisi imamı İbrahim Öz'ün (44) üzerine, Söğütlü Mahallesi'ndeki bahçesinde kestiği ağaç devrildi.

Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Öz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Öz'ün cansız bedeni, Terme Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: AA
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