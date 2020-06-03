Üzerine ağaç dalı düşen PTT çalışanı yaralandı
Osmaniye'de, Kadirli Kaymakamlığı bahçesinde kesimi yapılan ağaç dalı üzerine düşen PTT çalışanı kadın yaralandı.
03.06.2020 12:30 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:35
Osmaniye'de, Kadirli Kaymakamlığı bahçesinde kesimi yapılan ağaç dalı üzerine düşen PTT çalışanı kadın yaralandı.
Kaymakamlık bahçesindeki bazı ağaçların kesimi sırasında, dallardan biri motosikletiyle dağıtıma çıkan PTT görevlisi Zeliha Helete'nin üzerine düştü.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri başından yaralanan Helete'yi, Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Helete'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA