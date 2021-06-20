Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da bir inşaatın önünde üzerine 4. katın balkonundan atılan kum çuvalı düşen bir kişi ağır yaralanırken, çuvalın şansın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Samsun'da bir inşaatın önünde üzerine 4. katın balkonundan atılan kum çuvalı düşen bir kişi ağır yaralanırken, çuvalın şansın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi Alaçam Caddesi'nde bulunan 8 katlı bir inşaat halindeki binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 4. katındaki işçiler buradaki çalışmaları bitince içi kum dolu çuvalı aşağı attı. 4. Kattan atılan çuval bu sırada inşaatın önünde bulunan ve eşilerek atılmış olan kum dolu çuvalları inceleyen 55 yaşındaki Yaşar B.'nin üzerine düştü. Yaşar B. 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Yaşar B.'nin kum dolu çuvalın üzerine düşme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/ İHA)

Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı
Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı
Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı
Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı
Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gazla pedal karışınca olanlar oldu! Apartmana dalan otomobilini bırakıp kaçtı
Gazla pedal karışınca olanlar oldu! Apartmana dalan otomobilini bırakıp kaçtı
Ekipler de ne yapacağını şaşırdı! Suçüstü yakalanınca ''Ben yapmadım'' diyerek ağlayan hırsız, güçlükle sakinleştirildi
Ekipler de ne yapacağını şaşırdı! Suçüstü yakalanınca ''Ben yapmadım'' diyerek ağlayan hırsız, güçlükle sakinleştirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Deniz Poyraz Boris Johnson Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Yiğit Şardan Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üzerine 4. kattan atılan kum çuvalı düşen şahıs ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.06.2021 20:21:51. #1.13#

title