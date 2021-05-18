Üzerinden uyuşturucu çıkan genç kızın verdiği bilgiyle üç uyuşturucu satıcısı yakalandı
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Üzerinden uyuşturucu çıkan genç kızın verdiği bilgiyle üç uyuşturucu satıcısı yakalandı

Üzerinden uyuşturucu çıkan genç kızın verdiği bilgiyle üç uyuşturucu satıcısı yakalandı
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Ankara'da polis ekiplerinin uygulaması sırasında üzerinden uyuşturucu çıkan genç kızın verdiği bilgiyle uyuşturucu ticareti yapan üç şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da polis ekiplerinin uygulaması sırasında üzerinden uyuşturucu çıkan genç kızın verdiği bilgiyle uyuşturucu ticareti yapan üç şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul yolu jandarma kavşağında uygulama yapan Etimesgut Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir takside yolcu olarak bulunan Hatice Ü'nün (18) üzerinde yaptıkları aramada 4,5 gram metamfetamin ve 3 Lyrica isimli uyuşturucu hap buldu.

Uyuşturucu kullanma, hakaret, tehdit gibi suçlardan 5 ayrı kaydı olduğu belirlenen Hatice Ü, ekiplere, Keçiören'de oturduğunu ve ailesi ile tartıştığı için evden ayrıldığını belirterek, uyuşturucu maddeleri daha önceden tanıdığı Yusuf T'den aldığını söyledi.

Ayrıca Yusuf T. tarafından Yapracık bölgesindeki bir evde üç gündür zorla tutulduğunu ve tecavüze uğradığını iddia eden Hatice Ü, söz konusu kişinin yabancı uyruklu bir kişiyle uyuşturucu satışı yaptığını öne sürdü.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Yusuf T'nin babasına ait 06 JH 587 plakalı otomobille Mamak'tan çevre yolunu kullanarak Yapracık istikametine gittiğini belirledi. Eskişehir yolu üzerinde söz konusu otomobili durduran ekipler, araçtan indirdikleri Yusuf T. (33), Muhammed Y. (24) ve Afganistan uyruklu Muhammed Q'yu (29) gözaltına aldı.

Yusuf T'nin üzerinden 12,80 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 840 lira, araç içerisine gizlenmiş bir tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 8 mermi ele geçiren ekipler, Muhammet Y'nin üzerinde iki paket halinde 2,30 gram metamfetamin, Muhammed Q'nun üzerinde ise 300 miligram eroin ile otomobilde oturduğu koltuğun arkasına gizlenmiş 34 Lyrica isimli uyuşturucu hap buldu.

Yapılan incelemede, Yusuf T'nin uyuşturucu kullanma ve ticaretini yapmaktan 9, Muhammet Y'nin uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık ile dolandırıcılık suçlarından 6, Muhammed Q'nun ise uyuşturucu ticaretinden 2 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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Üzerinden uyuşturucu çıkan genç kızın verdiği bilgiyle üç uyuşturucu satıcısı yakalandı - Haberler
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