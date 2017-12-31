Mucizevi Kurtuluş Kamerada! Üzerinden Tren Geçti, Hiçbir Şey Olmamış Gibi Ayağa Kalktı

Tayland'daki Phetchaburi tren istasyonunda intihar eden genç bir adam, hareket halindeki trenin altına atladı. Etraftakiler, adamın iki parçaya ayrıldığını düşünürken tren geçtikten sonra adam mucizevi bir şekilde ayağa kalktı.

UFAK ÇİZİKLERLE ATLATTI

İşsiz olduğu için bunalıma girdiği belirlenen adamın yapılan sağlık kontrolünde, vücudunda ufak çizikler oludğu belirlendi.