Üzerinden kimlik çıkmadı, cezayı yedi
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Üzerinden kimlik çıkmadı, cezayı yedi

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan ve üzerinde kimlik olmayan bir kişi ile beraberindeki Kaan T.'ye ceza yazıldı.

Üzerinden kimlik çıkmadı, cezayı yedi
16.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:57

Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan ve üzerinde kimlik olmayan bir kişi ile beraberindeki Kaan T.'ye ceza yazıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, kentte pek çok noktada kontrol noktaları oluşturdu. Uygulama yapan polis ekipleri, izin belgeleri olan ve yasaktan muaf tutulan sürücüler ile yayaların geçişine izin verdi. Bu kişilerin dışında kalıp, sokağa çıkanlara ise ceza yağdırdı.İzin belgeleri olmasına rağmen sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 3 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

Kontrol noktasından geçmeye çalışan bir kişi, yanındaki arkadaşı Kaan T. ile polisler tarafından durduruldu. Cezaevinden tahliye olduğunu ve hava almak için dışarı çıktığını söyleyen kişinin üzerinde kimlik de çıkmadı. İkiliye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150 lira ceza uygulandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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