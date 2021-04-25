Üzerinden çıkmayan suç aleti kalmadı, 'Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni' dedi
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Üzerinden çıkmayan suç aleti kalmadı, 'Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni' dedi

İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN - Haberler | 3. Sayfa

Üzerinden çıkmayan suç aleti kalmadı, 'Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni' dedi Polisin üzerini arayacağı sıra neşterle kendisini boğazından yaralayan şahsın üzerinden, suikast kalemi, ekmek bıçağı, dikiş makası ve bir miktar uyuşturucu madde çıktı Gözaltına alınan şahsa sokağa...

Üzerinden çıkmayan suç aleti kalmadı, 'Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni' dedi

Polisin üzerini arayacağı sıra neşterle kendisini boğazından yaralayan şahsın üzerinden, suikast kalemi, ekmek bıçağı, dikiş makası ve bir miktar uyuşturucu madde çıktı

Gözaltına alınan şahsa sokağa çıkma kısıtlaması ve maske ihlalinden 4 bin 50 lira para cezası uygulandı

ANTALYA - Antalya'da polisin üzerini aramak istediği adam, neşterle kendisini boğazından yaraladı. Üzerinden neşterin yanı sıra suikast kalemi, ekmek bıçağı, dikiş makası ve bir miktar uyuşturucu madde çıkan adam, kendisini görüntüleyen gazetecilere ise, 'Kanallara çıksın da insanlar beni iyi tanısın' dedi. Tedavi sonrası gözaltına alınan şahsa sokağa çıkma kısıtlaması ve maske ihlalinden toplam 4 bin 50 lira para cezası uygulandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen yunus timleri, parktaki banklara oturan şüphelendikleri bir kişinin kimliğini sorgulamak ve üzerini aramak istedi. Kimliğini vermeyip üzerini aratmayan kişi, ardından üzerinden çıkardığı neşterle bir anda boğazını kesti. İsminin Kerem A. olduğu öğrenilen şahıs için sağlık ekiplerinden yardım talep edildi. Kerem A.'nın üzerinde arama yapan ekipler, neşterin yanı sıra suikast kalemi, ekmek bıçağı, dikiş makası, bir miktar uyuşturucu madde ile madeni para ele geçirdi. Kerem A. ise sağlık ekipleri gelinceye kadar kanayan bölgesini tamponla durdurmaya çalıştı.

"İnsanlar iyi tanısın beni"

Bu sırada gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Kerem A., 'Kanallara çıksın da insanlar iyi tanısın beni' dedi. Kerem A., 'neden kendini kestin? Sorusuna ise, 'Hayatla çok barışık değilim, kendime de küsmüşüm' yanıtını verdi.

Kerem A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahsa sokağa çıkma kısıtlaması ve maske ihlallerinden toplam 4 bin 50 lira para cezası kesileceği belirtildi.

Üzerinden çıkmayan suç aleti kalmadı, 'Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni' dedi
Üzerinden çıkmayan suç aleti kalmadı, 'Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni' dedi
Üzerinden çıkmayan suç aleti kalmadı, 'Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni' dedi
Üzerinden çıkmayan suç aleti kalmadı, 'Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni' dedi
Üzerinden çıkmayan suç aleti kalmadı, 'Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni' dedi
Üzerinden çıkmayan suç aleti kalmadı, 'Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni' dedi
Üzerinden çıkmayan suç aleti kalmadı, 'Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni' dedi
Üzerinden çıkmayan suç aleti kalmadı, 'Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni' dedi
Üzerinden çıkmayan suç aleti kalmadı, 'Kanallara çıkayım da iyi tanısın insanlar beni' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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