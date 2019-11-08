Üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci: Ev borcum var

Üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci: Ev borcum var

SİVAS'ta zabıta ekiplerinin dilenirken yakaladığı M.D.'nin (73) üzerinden 2 bin 280 lira ve 3 dolar çıktı.

08.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:28
Üzerinden 2 bin 280 lira çıkan dilenci: Ev borcum var

SİVAS'ta ekiplerinin dilenirken yakaladığı M.D.'nin (73) üzerinden 2 bin 280 lira ve 3 dolar çıktı. M.D., satın aldığı evin borcunu ödemek için dilendiğini söyledi. 

ekipleri yaptıkları rutin bölge kontrolleri sırasında, kentin en işlek noktalarından biri olan 'nde dün akşam 21.00 sıralarında bir dilenci yakaladı. Zabıta Müdürlüğü'ne getirilen Çorum nüfusuna kayıtlı M.D.'nin üzerinde arama yapıldı. M.D.'nin ceplerinde 2 bin 280 lira, 3 dolar ve yakın zamanda bankadan yapılan havale işlemlerine ait dekontlar çıktı. Geceleri terminalde yattığını söyleyen M.D., ev satın aldığını, borcunu ödeyebilmek için de dilendiğini söyledi. Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapılan M.D., otobüs terminale götürülerek, memleketine gönderildi.


Kaynak: DHA
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