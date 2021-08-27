Üzerindeki sahte paralarla yakalandı

Başkentte piyasaya sahte para sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Başkentte piyasaya sahte para sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinden çıkan aynı seri numarasına sahip 39 adet 100 TL'lik sahte banknotlara ise el konuldu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A. isimli şahsın piyasaya sahte para sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Kahramankazan ilçesindeki Akıncı Gişeleri Yol Kontrol Noktasında bahse konu şahsın bulunduğu otobüs durdurdu. A.A.'nın yapılan üst aramasında aynı seri numarasına sahip 39 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. A.A. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

(Ali Nargüner - Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı