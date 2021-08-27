Üzerindeki sahte paralarla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üzerindeki sahte paralarla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başkentte piyasaya sahte para sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Başkentte piyasaya sahte para sürerek haksız kazanç elde ettiği belirlenen bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinden çıkan aynı seri numarasına sahip 39 adet 100 TL'lik sahte banknotlara ise el konuldu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A. isimli şahsın piyasaya sahte para sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Kahramankazan ilçesindeki Akıncı Gişeleri Yol Kontrol Noktasında bahse konu şahsın bulunduğu otobüs durdurdu. A.A.'nın yapılan üst aramasında aynı seri numarasına sahip 39 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. A.A. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

(Ali Nargüner - Mustafa Cenik/İHA)

Üzerindeki sahte paralarla yakalandı
Üzerindeki sahte paralarla yakalandı
Üzerindeki sahte paralarla yakalandı
Üzerindeki sahte paralarla yakalandı
Üzerindeki sahte paralarla yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Sağlık çalışanı Tuba, tüp mide ameliyatından 10 gün sonra öldü
Sağlık çalışanı Tuba, tüp mide ameliyatından 10 gün sonra öldü
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Mustafa Şentop Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Tarkan Ezgi Mola Mesut Akusta Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Mesut Özil Ozan Tufan Enner Valencia Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Üzerindeki sahte paralarla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 16:42:57. #1.15#

title