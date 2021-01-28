Üzerindeki 4 kilo uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alındı
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Üzerindeki 4 kilo uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alındı

28.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 18:01
Üzerindeki 4 kilo uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alındı

VAN'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı M.Ö.'nün üzerinde 4 kilo metamfetamin ele geçirildi.

VAN'ın Tuşba ilçesinde, jandarma ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı M.Ö.'nün üzerinde 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. M.Ö., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar sürdürülürken, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'ndeki M.Ö., şüphe üzerine takibe alındı. Yürüdüğü sırada durdurulan M.Ö.'nün yapılan üst aramasında, 4 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö., işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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