Üzerinde ve evinde uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üzerinde ve evinde uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklandı

Üzerinde ve evinde uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada, üzerinde ve ikametinde toplam 42 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada, üzerinde ve ikametinde toplam 42 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler durumundan şüphelendiği E.A. (34) üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 6 parça halinde toplam 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada da 34 gram daha metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınan E.A., İl Emniyet Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

'İstemeyerek öldürdüm' dediği cinayette, görüntüler ortaya çıkınca ömür boyu hapis yedi

"İstemeyerek öldürdüm" dediği cinayette, görüntüler ortaya çıkınca ömür boyu hapis yedi

 İstanbul'da güpegündüz oto hırsızlığı! Babası haberlerde gördüğü oğlunu yakalattı

İstanbul'da güpegündüz oto hırsızlığı! Babası haberlerde gördüğü oğlunu yakalattı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title