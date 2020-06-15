Üzerinde uyuşturucuyla alacağını almaya giden zanlı tutuklandı
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Üzerinde uyuşturucuyla alacağını almaya giden zanlı tutuklandı

Üzerinde uyuşturucuyla alacağını almaya giden zanlı tutuklandı Adana'da 10 bin lira alacağını tahsil etmek için gittiği yerde kavga çıkartıp silah kullanan zanlı yakalandı Üzerinde satışa hazır 336 fişek esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı Adana'da 10 bin lira alacağını tahsil etmek için...

15.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:32

Üzerinde uyuşturucuyla alacağını almaya giden zanlı tutuklandı

Adana'da 10 bin lira alacağını tahsil etmek için gittiği yerde kavga çıkartıp silah kullanan zanlı yakalandı

Üzerinde satışa hazır 336 fişek esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da 10 bin lira alacağını tahsil etmek için gittiği yerde kavga çıkartıp silah kullanan zanlı yakalandı. Üzerinde satışa hazır 336 fişek esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81211 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Adnan K. (36), Cüneyt Y.'ye 10 bin lira borç verdi. Ancak alacağını alamayan Adnan K., Cüneyt Y.'yi telefonla arayıp parasını isteyince ikili kavga edip birbirine küfretti. Bunun üzerine Adnan K. silahını alıp Cüneyt Y.'nin Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada Adnan K. tabancayla Cüneyt Y.'ye aralarındaki tartışmanın ardından ateş etti. Bunun üzerine Cüneyt Y. de tüfekle karşılık verdi. Yaralanan olmazken otoparktaki bazı araçlara saçma isabet etti. Adnan K. daha sonra olay yerinden kaçtı. Cüneyt Y.'nin polise haber vermesiyle olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakaladı. Adnan K. emniyete getirilerek sorguya alınırken, yapılan üst aramasında 336 fişek esrar ve 3 bin 635 lira para ele geçirildi. Zanlının ifadesinde, "Daha önce alacağım vardı tartışma halindeydik. Telefonda küfretti. Sinirlenip gittim. Silah kullandım kendi de bana sıktı. O silah kullanınca kaçtım. Üzerimden çıkan maddeleri de kullanmak için aldım. Satmıyordum" dediği öğrenildi.

Cüneyt Y.'nin ise ifadesinde daha önce husumetli olduğu şahsın kendisine gelip silah sıktığını bu nedenle tüfek kullandığını söylediği öğrenildi.

İfadelerin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Adnan K., "uyuşturucu ticareti ve silahla tehdit" suçundan tutuklandı. Cüneyt Y. ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Üzerinde uyuşturucuyla alacağını almaya giden zanlı tutuklandı

Kaynak: İHA

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