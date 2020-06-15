Üzerinde uyuşturucuyla alacağını almaya giden zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üzerinde uyuşturucuyla alacağını almaya giden zanlı tutuklandı

Adana'da 10 bin lira alacağını tahsil etmek için gittiği yerde kavga çıkartıp silah kullanan zanlı yakalandı.

Üzerinde uyuşturucuyla alacağını almaya giden zanlı tutuklandı
15.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:58

Adana'da 10 bin lira alacağını tahsil etmek için gittiği yerde kavga çıkartıp silah kullanan zanlı yakalandı. Üzerinde satışa hazır 336 fişek esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81211 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Adnan K. (36), Cüneyt Y.'ye (33) 10 bin lira borç verdi. Ancak alacağını alamayan Adnan K., Cüneyt Y.'yi telefonla arayıp parasını isteyince ikili kavga edip birbirine küfretti. Bunun üzerine Adnan K. silahını alıp Cüneyt Y.'nin Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada Adnan K. tabancayla Cüneyt Y.'ye aralarındaki tartışmanın ardından ateş etti. Bunun üzerine Cüneyt Y. de tüfekle karşılık verdi. Yaralanan olmazken otoparktaki bazı araçlara saçma isabet etti. Adnan K. daha sonra olay yerinden kaçtı. Cüneyt Y.'nin polise haber vermesiyle olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakaladı. Adnan K. emniyete getirilerek sorguya alınırken, yapılan üst aramasında 336 fişek esrar ve 3 bin 635 lira para ele geçirildi. Zanlının ifadesinde, "Daha önce alacağım vardı tartışma halindeydik. Telefonda küfretti. Sinirlenip gittim. Silah kullandım kendi de bana sıktı. O silah kullanınca kaçtım. Üzerimden çıkan maddeleri de kullanmak için aldım. Satmıyordum" dediği öğrenildi.

Cüneyt Y.'nin ise ifadesinde daha önce husumetli olduğu şahsın kendisine gelip silah sıktığını bu nedenle tüfek kullandığını söylediği öğrenildi.

İfadelerin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Adnan K., "uyuşturucu ticareti ve silahla tehdit" suçundan tutuklandı. Cüneyt Y. ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi Haber
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti Haber
Polonya yanlışlıkla Çekya'yı işgal etti
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Haber
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
'Geçinemiyorum' diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Haber
"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
CNN Türk muhabiri, Bingöl'deki depreme canlı yayında yakalandı
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
Ve Çin'de maalesef korkulan oldu! Salgında 2. dalga başladı, 10 mahalle karantinada
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
İki mahallenin gençleri arasında çatışma çıktı! 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor, hedeften uzaklaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek
Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Türkiye'nin ürettiği yüksek hızlı tren 30 Ağustos'ta raylara inecek
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 15 - 21 Haziran: Bu hafta burçları neler bekliyor?
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı, sonra darbedildi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği 'Parsel parsel sattı' sözlerine açıklık getirdi
Mehmet Metiner, Gökçek için söylediği "Parsel parsel sattı" sözlerine açıklık getirdi
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum
Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas...
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Adalet Bakanı Gül'e soruldu: Ayasofya'nın ibadete açılmasının önündeki hukuki engel nedir?
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Son dakika: Bingöl'de bu sabah 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Maskeli ve sosyal mesafeli deniz keyfi renkli görüntülere sahne oldu
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Kenan Doğulu Gülben Ergen Oğulcan Engin
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Üzerinde uyuşturucuyla alacağını almaya giden zanlı tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 11:30:30. #1.14#
title