Üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı

08.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 17:30
Üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı

Eskişehir (İHA) – Eskişehir'de yaya devriyesi yapan bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir (İHA) – Eskişehir'de yaya devriyesi yapan bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tepebaşı ilçesi Bahçelievler mahallesinde gece saatlerinde Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, devriyeleri sırasında bir şahsın durumundan şüphelendi. Şahısın üst aramasında 56,18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan F.T., işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ziya Selçuk Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Soral Müslüm Gürses Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Ersun Yanal Ali Şansalan Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 17:35:32. #1.16#
title