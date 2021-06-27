Üzerinde uyuşturucu ile yakalandı
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Üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

Üzerinde uyuşturucu ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir şüphelinin üzerinde ve iş yerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir şüphelinin üzerinde ve iş yerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesinde U.S. (44) isimli şahsın üzerinde ve iş yerinde yapılan aramada 100 gram kubar esrar, 18 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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