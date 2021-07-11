Üzerinde uyuşturucu ile motosikletli polis timlerine yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üzerinde uyuşturucu ile motosikletli polis timlerine yakalandı

Üzerinde uyuşturucu ile motosikletli polis timlerine yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinin yaptığı uygulamada birçok suçtan kaydı bulunan 1 şahıs üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timlerinin yaptığı uygulamada birçok suçtan kaydı bulunan 1 şahıs üzerinde uyuşturucu madde ile yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Gümüşkent Mahallesi'nde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada kasten yaralama, taksirle yaralama, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunan Tayfun G. bir miktar sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı. Şüpheli, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki gündür kayıp olan gencin cesedi, uçurumun dibinde bulundu
İki gündür kayıp olan gencin cesedi, uçurumun dibinde bulundu
Hayvan otlatmak için evden çıkan iki kardeşin cansız bedeni göletin dibinde bulundu
Hayvan otlatmak için evden çıkan iki kardeşin cansız bedeni göletin dibinde bulundu
Vapur iskelesine yakın yerde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi
Vapur iskelesine yakın yerde bulunan cansız beden ekipleri harekete geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Kartal Tibet Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Fatih Terim Alper Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üzerinde uyuşturucu ile motosikletli polis timlerine yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 16:29:00. #1.15#

title