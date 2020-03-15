Üzerinde uyuşturucu haplarla yakalandı
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Kırıkhan, Polis, Güncel

Üzerinde uyuşturucu haplarla yakalandı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde asayiş uygulaması yapan polis, şüphe uzerine durdurup, üstünü aradığı M.A. isimli kişinin üzerinden 32 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

15.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 15.03.2020 22:04
Üzerinde uyuşturucu haplarla yakalandı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde asayiş uygulaması yapan polis, şüphe uzerine durdurup, üstünü aradığı M.A. isimli kişinin üzerinden 32 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik ilçe genelinde asayiş uygulaması yaptı. Cumhuriyet Mahallesi Ulu Camii  yakınındaki uygulamada polis, şüphelendiği M.A. İsimli kişiyi durdu. Şüpheli üzerinde yapılan aramada 32 adet uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan yasal işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA

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