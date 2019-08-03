Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı

Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı

Muğla'da, üzerinde 80 gram uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı.

3.08.2019 20:04
Üzerinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu gözaltına alındı

Muğla'da, üzerinde 80 gram uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Fethiye'ye gelen yolcu otobüsü, Gökova uygulama noktasında jandarma ekipleri tarafından durduruldu.

Narkotik köpeği "Kaptan"ın tepki vermesi üzerine yolculardan H.K'nin üzerinde arama yapıldı.
Ekipler, yolcunun üzerinde 80 gram esrar ele geçirdi.
Zanlı, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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