Üzerinde traktör bulunan çekici, alev alev yandı
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Üzerinde traktör bulunan çekici, alev alev yandı

Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, üzerinde traktör bulunan seyir halindeki çekici, ön kısmından alev aldı.

ANTALYA'da, üzerinde traktör bulunan seyir halindeki çekici, ön kısmından alev aldı. Sürücü ve çevredekilerin de müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Kepez ilçesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali yakınlarında, üzerindeki traktörle seyir halinde olan çekici, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle ön kısmından alev aldı. Çekicinin yandığını fark eden sürücü, aracı durdurup, indi. Çekici sürücüsü ve çevrede bulunanlar, yangını söndürmek istese de alevler büyüdü. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Yangın nedeniyle çekicinin ön kısmı, kullanılamaz hale geldi.


Üzerinde traktör bulunan çekici, alev alev yandı
Üzerinde traktör bulunan çekici, alev alev yandı
Üzerinde traktör bulunan çekici, alev alev yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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