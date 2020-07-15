Üzerinde şehit kanı ve kurşun deliği olan ayakkabısı ile 15 Temmuz gecesini anlattı İSTANBUL'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında açılan ateş sonucu topuğundan yaralanıp gazi olan Ali Tekçe (27), o gece ayağında olan ve üzerinde kurşun deliği ve şehit kanı bulunan ayakkabısını ölene kadar saklayacağını belirtti.

İSTANBUL'da, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında açılan ateş sonucu topuğundan yaralanıp gazi olan Ali Tekçe (27), o gece ayağında olan ve üzerinde kurşun deliği ve şehit kanı bulunan ayakkabısını ölene kadar saklayacağını belirtti. Tekçe, "Çocuğuma verebileceğim bunlardan daha değerli bir şeyim yok" dedi.

İstanbul Saraçhane'de, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'cü askerlerin açtığı ateş sonucu sağ topuğuna kurşun isabet eden Ali Tekçe, gazi oldu. Manisa'nın Salihli ilçesinde adliyede memur olarak görev yapan Tekçe, aradan geçen 4 yıla rağmen o gece yaşananları hala dün gibi hatırladığını söyledi. İşten çıkıp, geldiği evinde ailesiyle sohbet ederken televizyonda, adı sonradan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaz Köprüsü'nün tanklar tarafından kapatıldığını gördüklerini belirten Ali Tekçe, "Bir süre sonra ağabeyimler eve geldi. 'Hadi toplanın hepimiz dışarı çıkıyoruz. Gitmemiz gerekiyor' dediler. Ağabeyim, yengeme 'Gitmemiz gerekiyor. Biz mücadele vermezsek bu darbe olayı olursa çok zor günler yaşanır' dedi. Hepimiz toplanıp, dışarı çıktık. Saraçhane'ye doğru ilerlediğimizde, silah sesleri geldiğini duydum. Silah sesinin geldiği yöne doğru hızla gittik. Askerler durmadan ateş ediyordu. 'Asker kışlaya' diye bağırmaya başladık. Bu sırada ne olduğunu anlamadan bir anda kendimi yerde buldum. Hastaneye kaldırıldım. Hastanede durum çok kötüydü. Parçalanmış cesetler vardı. Ağır yaralı kişilere serum bağlıyorlardı. Ardından diğer yaralılara yetişmeye çalışıyorlardı. Çünkü müthiş derecede kalabalıktı. Kurşun topuğuma isabet edince ne olduğunu anlamadım, bir anda yere düştüm. 10 saniye kadar sonra gözüm açıldı. Ayağımdan kan fışkırdığını gördüm. O anda zaten direkt alıp hastaneye götürdüler" dedi.

'AİLEMDEN 14 GAZİ VAR'Kalabalık bir aileye sahip olduklarını, 15 Temmuz gecesi ailesi ve akrabalarından kendisi dahil 14 kişinin gazi olduğunu belirten Tekçe, "O gece, 14 gazimiz oldu. O gece sokağa çıkarken kesinlikle 'Geride ailem, sevdiğim insanlar var' diye düşünmedim. Biz zaten vatan, millet, toprak için varız. Bu yapmamız gereken bir şeydi. Babam, 14-15 yıl boyunca köy koruculuğu yaptı. Ağabeylerim arasında Batman'ın Sason ilçesinde köy korucusu olanlar var. 14 yıldır gönüllü olarak bu işi yapıyorlar. Biz varsak ve bu toprağın üstünde yaşıyorsak, düşünmeden her zaman seve seve canımızı vermeye hazırız. Kurban olduğum Rabbim bize 15 Temmuz gecesi yaşayan şeyleri bir daha nasip etmez inşallah. Ederse de yine gözümüz kapalı, çıkarız sokağa, meydanlara" diye konuştu.ÇOCUĞUMA VERECEĞİM15 Temmuz gecesi ayağında olan ve sağ tekinin topuk kısmına kurşun isabet eden ayakkabısını gösteren Tekçe, "Hastaneye kaldırıldığımda karnına mermiler isabet etmiş, kanlar içinde bir yaralı vardı. Parmaklarımla vücudundaki kurşun deliklerini tıkamıştım O sırada akan bütün kanlar, ayaklarıma geldi. O kişi şehit oldu. Üzerinde kurşun deliği bulunan ve şehit kanı olan bu ayakkabılarımı ölene kadar saklayacağım. Doğacak çocuğuma bunlardan daha değerli verebileceğim bir şey yok" dedi.

Gazi Ali Tekçe'nin 6 aylık hamile eşi Betül Tekçe ise doğacak oğullarına, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldüren, kendisi de darbeci askerler tarafından vurularak şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'den esinlenerek 'Ömer Halis' adını koyacaklarını söyledi. Betül Tekçe, "O gece şehit olan kahramanımızın adını bir ömür yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA