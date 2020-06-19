Üzerinde sahta para ve uyuşturucu ele geçirilen kişi tutuklandı Karabük'te düzenlenen operasyonda sahte para ve uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Karabük'te düzenlenen operasyonda sahte para ve uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bir süre yapılan takibin ardından düzenlenen operasyonda, H.Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 200 lira sahte banknot, 179 ekstazi hap, 118,43 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından "uyuşturucu madde temin ve ticareti ile parada sahtecilik" suçlarından tutuklandı. Kaynak: AA