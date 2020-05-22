Üzerinde ruhsatsız 2 tabancayla yakalandı
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Üzerinde ruhsatsız 2 tabancayla yakalandı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Ö.Ö., park halindeki otomobilde, üzerinde 2 tabancayla yakalandı.

Üzerinde ruhsatsız 2 tabancayla yakalandı
22.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:41
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Ö.Ö., park halindeki otomobilde, üzerinde 2 tabancayla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında Edremit ilçesi Zeytinli Mahallesi Altınkum yolu üzerinde park halindeki araçta şüpheli hareketlerde bulunan Ö.Ö'nün üstünü aramdı. Aramada, Ö.Ö'nün üzerinden 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 10 tabanca mermisi ele geçirildi.Şüpheli Ö.Ö. hakkında '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.


- Balıkesir

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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