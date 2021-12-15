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Üzerinde otomobil bulunan çekiciyi çaldı

Üzerinde otomobil bulunan çekiciyi çaldı
Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel

BURSA'nın Yıldırım ilçesinden üzerinde otomobil bulunan çekiciyi çalan N.A., Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yakalandı.

PAMUKOVA, SAKARYA (DHA) - BURSA'nın Yıldırım ilçesinden üzerinde otomobil bulunan çekiciyi çalan N.A., Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinden dün üzerinde otomobil bulunan çekici çalındı. Bursa polisinin bilgi verdiği Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda önlem aldı. 14 AAG 888 plakalı çekici, Pamukova Mekece mevkisinde durduruldu. Üzerinde 16 Z 1889 plakalı otomobil bulunan çekiciyi çalan N.A. gözaltına alındı.Şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürülürken, çekici, üzerindeki araçla otoparka çekildi.


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