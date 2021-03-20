Üzerinde 'önce iş güvenliği' yazılı levha asılı duvar çöktü

BURSA'da içinde yüzlerce antika eşya bulunan kafeteryanın duvarı çöktü. Kafeteryada kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, çöken duvarda 'Önce iş güvenliği' yazılı levha asılı olduğu görüldü.

Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi Abdal Fırını'nın karşısındaki kafeteryanın duvarı, bu sabah hemen yanında yapılan temel inşaatı sırasında çöktü. Üzerinde 'Önce iş güvenliği' yazılı levha bulunan duvarın çöktüğü anda, kafeteryada kimsenin olmaması faciayı önledi.

Çökme anına tanık olan Mustafa Ekin, Ekin, "Biz inşaat yapıyoruz. İnşaat yaparken burayı kepçeyle temizledik. Kepçe gittikten sonra kafedeki çalışanlar 'Buradan sesler geliyor' dediler. Biz hemen herkesin çıkmasını söyledik. Çalışanlar çıktıktan 5-10 dakika sonra duvar çöktü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN