Üzerinde kar biriken ahır çöktü
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Üzerinde kar biriken ahır çöktü

17.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:55
Üzerinde kar biriken ahır çöktü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çelik konstrüksiyondan yapılan ahırda branda kaplamasının üzerinde biriken kar nedeniyle çökme meydana geldi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, çelik konstrüksiyondan yapılan ahırda branda kaplamasının üzerinde biriken kar nedeniyle çökme meydana geldi. Hasar oluşan ahırdaki hayvanlar başka bir bölüme alındı.

Körfez ilçesi Naipköy Mahallesi'nde içinde 161 büyükbaş hayvanın bulunduğu çelik konstrüksiyondan yapılan ahırın branda kaplamasının üzerinde biriken kar nedeniyle çökme oldu. Buradaki hayvanlar, başka bir alana alındı.Körfez İlçe Tarım Müdürü Semra Koşumcu ve görevliler ahırın hasar görmesi üzerine incelemede bulunarak tutanak tuttu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve belediye yetkilileri de alanda inceleme yapıp mağduriyetin giderilmesi için çalışma yapacaklarını söyledi.


Üzerinde kar biriken ahır çöktü
Üzerinde kar biriken ahır çöktü
Üzerinde kar biriken ahır çöktü
Üzerinde kar biriken ahır çöktü
Üzerinde kar biriken ahır çöktü
Üzerinde kar biriken ahır çöktü
Üzerinde kar biriken ahır çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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