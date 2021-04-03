Üzerinde çok sayıda uyuşturucu hap ile yakalanan kişi gözaltına alındı
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Üzerinde çok sayıda uyuşturucu hap ile yakalanan kişi gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Üzerinde çok sayıda uyuşturucu hap ile yakalanan kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polislerin durumundan şüphelendiği kişinin üzerinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polislerin durumundan şüphelendiği kişinin üzerinde çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre kısıtlama saatlerinin başlaması ile devriye gezen İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Ekipleri, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri Serdal T'yi durdurdu.

Şahsın üzerinde yapılan aramada, 25 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Serdal T, hastanedeki sağlık işlemlerinin ardından karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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