Üzerinde çelik yelekle yakalandı, 'Hasmım var' dedi (2)

SERBEST BIRAKILDIAdana'da denetleme yapan polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayıp arkadaşının kullandığı otomobille kaçan, yaklaşık 10 kilometre ileride yolu kesilerek ekiplerce yakalanan ve yapılan üst aramasında tişörtünün altında çelik yelek olduğu belirlenen Azat D.