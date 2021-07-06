Üzerinde çelik yelekle yakalandı, 'Hasmım var' dedi (2)
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Üzerinde çelik yelekle yakalandı, 'Hasmım var' dedi (2)

Üzerinde çelik yelekle yakalandı, 'Hasmım var' dedi (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SERBEST BIRAKILDIAdana'da denetleme yapan polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayıp arkadaşının kullandığı otomobille kaçan, yaklaşık 10 kilometre ileride yolu kesilerek ekiplerce yakalanan ve yapılan üst aramasında tişörtünün altında çelik yelek olduğu belirlenen Azat D.

SERBEST BIRAKILDI

Adana'da denetleme yapan polis ekibinin 'dur' ihtarına uymayıp arkadaşının kullandığı otomobille kaçan, yaklaşık 10 kilometre ileride yolu kesilerek ekiplerce yakalanan ve yapılan üst aramasında tişörtünün altında çelik yelek olduğu belirlenen Azat D., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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