Üzerinde bonzai ile yakalandı, bir de kısıtlamayı ihlalden ceza yedi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan aramada üzerinden bonzai çıkan şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden de 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi.